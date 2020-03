Quest’oggi l’azienda cinese Oppo ha finalmente rivelato i nuovi flagship della serie Find X, cioè i nuovi Oppo Find X2 e Oppo Find X2 Pro. Ma un altro protagonista di questa giornata è stato il nuovo smartwatch dell’azienda, cioè il nuovo Oppo Watch.

Oppo Watch: design in stile Apple Watch e un’ottima scheda tecnica

Per questo nuovo dispositivo l’azienda ha deciso di ispirarsi chiaramente allo smartwatch di casa Apple. Troviamo infatti un design piuttosto elegante, curato e con un quadrante di forma quadrata. Il display, in particolare, è un pannello AMOLED leggermente curvo ai bordi e con una diagonale da 1.6 pollici oppure da 1.9 pollici in risoluzione 402 x 476 pixel.

Lo smartwatch del produttore cinese supporta ovviamente il monitoraggio di diverse attività sportive ed è presente il chip NFC per i pagamenti contactless. Una caratteristica davvero unica è la presenza della funzionalità ECG, ovvero l’elettrocardiogramma. Sono poi ovviamente presenti altre funzioni, come il monitoraggio del sonno e la misurazione del battito cardiaco.

Il software installato a bordo è basato su Android e presenta l’interfaccia utente personalizzata, la ColorOS Watch. Non mancano poi all’appello i vari sensori del caso: accelerometro 3 assi, giroscopio, geomagnetico, barometro, sensore cardiaco ottico, luce ambientale. Il device dispone inoltre della certificazione IP68 (fino a 3 ATM per il modello più piccolo e fino a 5 ATM per il modello più grande).

Prezzi e disponibilità

Oppo Watch sarà disponibile per il momento per il mercato cinese dal prossimo 24 marzo in diverse colorazioni (nero, rosa, argento) ad un prezzo di circa 191€ per la versione più piccola fino ad un massimo di circa 255€ per la versione più grande. Al momento non sappiamo se lo smartwatch di Oppo arriverà anche presso altri mercati.