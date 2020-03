Il periodo che sta attraversando il nostro paese ha quasi del surreale. Nessuno avrebbe mai nemmeno lontanamente immaginato di trovarsi a vivere in una situazione simile. Isolamento e quarantena sono parole sconosciute alla maggior parte dei cittadini del Bel Paese. Con l’annuncio dell’OMS(Organizzazione Mondiale della Sanità) dell’11 marzo pomeriggio, in cui dichiara l’emergenza coronavirus pandemia a livello planetario e il conseguente discorso del Premier Conte dell’11 marzo sera, in cui vengono aumentate le restrizioni per tutti i cittadini Italiani, la stretta totale è stata data ad una situazione che sta risultando più difficile di quanto inizialmente si pensasse. La regola primaria che ruota intorno al coronavirus è evitare ogni tipo di assembramento, ce lo hanno ripetuto in ogni modo data la facilità di trasmissione che ha questo virus tra gli esseri umani. Una delle cause di sovraffollamento è indubbiamente quando ci rechiamo a fare provviste, la famosa “spesa” tanto cara agli Italiani. Di seguito vi riportiamo una guida completa di quelle che sono le catene che permettono di ricevere la spesa a domicilio evitandovi, in questo momento più che mai, di entrare a far parte di luoghi chiusi e affollati.

Le catene che permettono di fare la spesa online

AMAZON PRIME NOW permette, con un minimo di 15 euro di spesa, di vedervi recapitare le provviste direttamente a casa vostra, con una spesa di almeno 50 euro la spedizione sarà gratuita. Data la grande richiesta i tempi non potranno essere fulminei ma con un paio di giorni la spesa sarà a casa vostra.

EATALY consegnerà le provviste da voi scelte nelle città di Torino, Roma e Milano. La spesa deve essere superiore a 39 euro. L’azienda tiene a precisare che in questi giorni di piena emergenza i tempi potrebbero essere leggermente più lunghi del solito.

COOP permette la spesa online a Roma, in Veneto e in Emilia Romagna

CARREFOUR permette di fare acquisti per quanto riguarda le provviste sul suo negozio digitale. La spedizione è gratuita per gli over 60 o per chi effettua ordini sopra i 70 euro. Una lodevole iniziativa intrapresa dal brand francese permette, per gli anziani che hanno poca praticità con internet, di effettuare l’ordine anche telefonicamente chiamando il numero 800.650.650.

ESSELUNGA esattamente come Carrefour, offre consegna gratuita agli over 60. Data la fortissima richiesta, gli ordini potrebbe essere recapitati dopo alcuni giorni.

CORTILIA offre la spedizione gratuita a chiunque farà ordini superiori a 29 euro.

La vita ai tempi del coronavirus quindi, dove la tecnologia prova in qualche modo a mettersi a disposizione dei cittadini, in quello che è il momento più difficile da molti anni a questa parte.