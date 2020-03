Nel prossimo mese di maggio Iliad celebrerà il suo secondo anno di attività nella nostra nazione. In questi quasi 24 mesi di attività, il gestore ha accumulato clienti su clienti grazie a promozioni low cost davvero popolari come la Giga 50. La promozione principale di Iliad è ancora disponibile con soglie e prezzi confermati: minuti ed SMS no limits più 50 Giga ad un costo standard di 7,99 euro.

Iliad, l’app non arriverà a breve ed è scomparsa anche “Area Personale”

Se vi è ancora un appunto che i clienti possono muovere nei confronti di Iliad vi è una mancanza per quanto concerne i servizi. Nel corso di questi mesi, il pubblico del provider francese non ha potuto non sottolineare l’assenza un’app ufficiale per Android ed iPhone.

Tante persone si attendono novità nel corso del 2020, ma purtroppo allo stato attuale non arrivano dagli sviluppatori indiscrezioni circa una futura release di un’app. I rumors relativi alla parte finale dello scorso anno circa l’imminente uscita di un’app non sono stati confermati. Oggi come ieri, i clienti hanno un solo metodo per gestire il loro profilo: affidarsi al sito ufficiale.

Le brutte notizie, in questo senso, potrebbero essere doppie. Se sino a qualche settimana fa gli utenti con smartphone Android potevano ottemperare alla mancanza dell’app con alcuni programmi paralleli, ora questa alternativa è venuta a mancare. Su Google Play Store di punto in bianco sono scompare le app parallele utili proprio alla gestione del profilo Iliad.

Anche l’ultima app di genere, Area Personale, allo stato attuale non è più presente per il download su marketplace Android.