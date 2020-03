I conti correnti degli utenti sono stati letteralmente svuotati a causa del fenomeno delle SIM clonate, nell’ultimo periodo è cresciuto davvero a dismisura il numero di clienti coinvolti da un nuovo meccanismo molto pericoloso ed in grado di coinvolgere sopratutto i meno attenti/esperti.

Il World Wide Web è una delle più grandi invenzioni degli ultimi secoli, ogni giorno miliardi di utenti in tutto il mondo si collegano per scopi ludici o lavorativi, proprio per questo motivo è anche il mezzo più sfruttato per perpetrare truffe in grado di farvi perdere tutto il denaro. Il meccanismo legato alle SIM clonate e al conseguente svuotamento dei conti correnti è relativamente recente, ma non per questo è meno pericoloso.

SIM clonate e conti correnti svuotati: ecco come funziona

Prima di tutto il malvivente raccoglie più informazioni sensibili possibili sui social network, in merito alla propria vittima (cercate di condividerne pochissime), in questo modo avrà poi la possibilità di richiedere all’operatore telefonico di riferimento il cambio SIM. Una volta ricevuta proverà ad accedere all’home banking del vostro istituto di credito, sfruttando la ricezione del codice d’accesso direttamente sul numero di telefono (ora in suo possesso).

Nel caso in cui fosse presente un altro PIN da inserire, verrebbe attuata la seconda parte della truffa, legata al cosiddetto phishing. L’utente si ritroverebbe a ricevere un messaggio di posta elettronica con mittente fittizio la propria banca; al suo interno si troverebbero una serie di frasi preoccupanti, tutte realizzate con lo scopo di invogliare il cliente a premere un link interno per la modifica della password o la riattivazione dell’account.

Coloro che seguiranno le indicazioni si ritroveranno su un sito identico all’originale, ma gestito dai malviventi, i quali potranno rubare tutti i dati di accesso all’home banking.