Online è ormai possibile incappare in tantissimi tentativi di frode che, utilizzando tecniche sempre differenti, mirano a carpire dati e denaro degli utenti. Una delle truffe online più frequenti è il phishing, solito presentarsi via email per raggiungere quante più vittime nel minor tempo possibile e prosciugare le loro carte di credito e i loro conti correnti. Scopriamo insieme come smascherare la nota truffa online e come prevenirne i rischi.

Phishing: come prevenire la truffa online che circola via email!

Riconoscere un’email phishing non richiede particolari competenze ma necessita la massima attenzione. Una lettura molto attenta, infatti, è fondamentale e quasi sufficiente al fine di ostacolare le intenzioni dei cyber-criminali. E’ fondamentale, quindi, ricordare quali sono quei fattori tipici delle email phishing e identificarli in caso di messaggi sospetti.

Errori grammaticali, link e file allegati: la presenza di errori grammaticali nel testo ha caratterizzato numerose email phishing ma è importante ricordare che di recente i malfattori hanno perfezionato i loro attacchi creando comunicazioni ben strutturate. Nonostante ciò, elementi sempre presenti sono i tipici link e file allegati, senza i quali sarebbe impossibile per i criminali portare a termine le loro truffe.

la presenza di errori grammaticali nel testo ha caratterizzato numerose email phishing ma è importante ricordare che di recente i malfattori hanno perfezionato i loro attacchi creando comunicazioni ben strutturate. Nonostante ciò, elementi sempre presenti sono i tipici link e file allegati, senza i quali sarebbe impossibile per i criminali portare a termine le loro truffe. Richiesta di dati e credenziali: ogni email phishing riporta un avviso o un’informazione ideata per attirare l’attenzione dei vari utenti, i quali sono sempre esortati a fornire i loro dati sensibili e o le credenziali di accesso ai conti correnti. Per portare a termine tale passaggio, i malfattori esortano le vittime ad utilizzare link e file sopracitati, i quali inviano gli utenti in pagine fraudolente capaci di trafugare i dati.

Identificare le seguenti caratteristiche permette di prevenire la truffa online senza rischi, in quanto è sufficiente eliminare le email phishing ricevute per impedire ai malfattori di raggiungere il loro obiettivo. Si raccomanda, quindi, di non inserire dati e informazioni importanti in pagine suggerite da email o SMS inaffidabili.