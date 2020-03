OPPO ha lanciato la scorsa settimana il suo nuovo flagship 5G, ovvero OPPO Find X2 Pro. Uno smartphone rivoluzionario per diversi aspetti e che, tra le tante altre cose, vanta di un bellissimo display 3K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il potentissimo SoC Qualcomm Snapdragon 865 e sensori Sony personalizzati.

OPPO Find X2 Pro gode anche di una serie di spettacolari sfondi pensati per enfatizzare le qualità e la bellezza del suo display. Se sei alla ricerca di uno sfondo super-colorato per il tuo smartphone Android, ti consigliamo di dare un’occhiata a questa Galleria, in cui abbiamo raccolto tutti gli sfondi disponibili per il nuovo top di gamma dell’azienda cinese.

OPPO FIND X2 PRO, scheda tecnica e anteprima

Per chi si fosse perso l’evento di presentazione di OPPO Find X2 Pro (trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale dell’azienda), sintetizziamo, di seguito, le caratteristiche principali dello smartphone:

Display : 6.7 pollici AMOLED, risoluzione 1440 x 3168 pixel, formato 19,8: 9 (2,2: 1), 513ppi; frequenza di aggiornamento 120 Hz, supporto HDR10 +

: 6.7 pollici AMOLED, risoluzione 1440 x 3168 pixel, formato 19,8: 9 (2,2: 1), 513ppi; frequenza di aggiornamento 120 Hz, supporto HDR10 + Chipset : Qualcomm Snapdragon 865 (7nm +), CPU octa-core (Kryo 585 1×2,84 GHz + Kryo 585 3×2,42 GHz + Kryo 585 4×1,8 GHz); GPU Adreno 640

: Qualcomm Memoria : 12 GB di RAM LPDDR5, 512 GB di memoria interna UFS 3.0 non espandibile con microSD

: 12 Fotocamera posteriore : wide (principale) 48MP, sensore 1 / 1.43 “, dimensioni pixel 1,12µm, lunghezza focale equivalente 25mm, apertura f / 1.7, PDAF, OIS + teleobiettivo 13MP, 1 / 3.4”, 0.8µm, periscopio 129mm obiettivo, f / 3.0, PDAF, OIS + ultra-wide 48MP, 1 / 2.0 “, 0.8µm, 16mm, f / 2.2, PDAF. Supporto video 1080p a 30fps.

Fotocamera frontale : 32MP, f / 2.4, 0.7µm. Supporto video 2160p / 60fps.

: Batteria : 4,260 mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65 W.

: 4,260 mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65 W. Altro: Android 10; lettore di impronte digitali in-display; NFC; altoparlanti stereo

Intanto, se questo smartphone vi ha incuriosito, vi lasciamo al nostro video anteprima.