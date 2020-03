Ci aspettavamo di vedere il debutto di Motorola Edge Plus al Mobile World Congress 2020. Tuttavia, da quando l’evento è stato annullato, Motorola non ha rivelato quando vedremo effettivamente il primo telefono di punta dell’azienda, il quale manca da anni.

Fortunatamente, il frequente leaker @OnLeaks e Price Baba si sono uniti per fornirci rendering su come sarà probabilmente il Motorola Edge Plus. I render mostrano un design che è senza dubbio un fiore all’occhiello, mostrando anche alcune cose che renderanno Edge Plus unico. La clip di YouTube ti darà una vista a 360 gradi del Motorola Edge Plus.

Qui di seguito anche alcuni rendering.

Motorola Edge Plus: le caratteristiche tecniche e la novità sulla fotocamera frontale

La prima cosa che noti quando verifichi in questi rendering è quanto è piccolo il ritaglio del display della fotocamera per i selfie. La reazione istintiva è quella di pensare che questo è il più piccolo ritaglio della fotocamera frontale su display che abbiamo mai visto su qualsiasi smartphone.

Inoltre, i bordi curvi del display si estendono molto, molto oltre i lati del dispositivo. Questo è prevedibile ma è una mossa interessante considerando che Samsung ha effettivamente ridotto la curva nel display della linea Galaxy S20 rispetto alla linea Galaxy S10 .

Sul retro di Motorola Edge Plus, i rendering suggeriscono che vedremo un array di telecamere a triplo obiettivo disposto in un modulo allineato verticalmente. L’obiettivo primario nella parte superiore è enorme, il che suggerisce fortemente che sarà un sensore da 108 MP, simile a quello che abbiamo visto nel Samsung Galaxy S20 Ultra. Tuttavia però potrebbe non essere così. Questi sono solo rendering e potrebbero rappresentare in modo errato le dimensioni del sensore.

La parte posteriore del dispositivo non ha un sensore di impronte digitali. A giudicare da quanto sia piccola la fotocamera anteriore, ciò ci porta a credere che ci sarà un sensore di impronte digitali in-display invece dello sblocco facciale.

Infine, nella parte superiore del telefono, sembra che potrebbe esserci un jack per le cuffie. Non dovrebbe sorprendere anche perché Motorola è sempre stato interessato ad inserire il jack per le cuffie. Anche se molti altri smartphone lo stanno abbandonando, Motorola non sta adottando la stessa politica.

Non sappiamo ancora molto sulla data di rilascio o sui prezzi del Motorola Edge Plus, ma il suo lancio non può essere troppo lontano. Rimanete sintonizzati.