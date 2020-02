La serie Samsung Galaxy S20 è ora la prima linea di smartphone a ricevere la certificazione USB per la ricarica rapida dall’USB Impementers Forum (USB-IF), l’organizzazione leader sull’avanzamento della tecnologia USB. La certificazione verifica che la serie Galaxy S20 supporti le specifiche Programmable Power Supply (PPS) e USB Power Delivery (USB PD) 3.0. Per gli utenti, ciò significa che i telefoni funzioneranno con caricabatterie di terze parti certificati i quali caricheranno i vostri smartphone molto velocemente.

Affinché i caricabatterie veloci funzionino come previsto, devono fornire energia alla tensione e alla corrente in base alla richiesta specifica del dispositivo e il caricabatterie deve essere in grado di comunicare questa richiesta, spiega The Verge. Se non riescono a farlo, il caricabatterie e il telefono verranno automaticamente impostati su una velocità di ricarica inferiore. La certificazione USB-IF per caricabatterie rapido ha lo scopo di dimostrare che la serie S20 è in grado di soddisfare questa tipologia di richiesta.

Samsung: il progetto di ricarica rapida è appena incominciato

S20 e S20 Plus supporteranno la ricarica rapida fino a 25W e S20 Ultra supporterà la ricarica rapida fino a 45W. Avrai ancora bisogno di un caricabatterie all’altezza, ma questi dovrebbero diventare più comuni man mano che la tecnologia di ricarica rapida fa il suo corso avanzando. L’anno scorso, Samsung ha rilasciato due nuovi chip controller USB-C di alimentazione (PD) per adattatori di corrente, che supportano una ricarica fino a 100 W e soddisfano le specifiche USB-PD 3.0, offrendo la potenza ottimale per ciascun dispositivo.

S20 + ed S20 Ultra saranno disponibili in Italia dal 13 marzo 2020. Samsung promette che i telefoni includeranno un supporto 5G potenziato e un’imponente configurazione della fotocamera. Le batterie iniziano da 4.000 mAh nell’S20 e da lì migliorano solo. Gli schermi supportano l’HDR10 +, hanno ritagli di fotocamere ancora più piccoli rispetto ai predecessori e hanno frequenze di aggiornamento fino a 120Hz. Oltre a queste funzionalità, la certificazione di ricarica rapida USB-IF è davvero un bel vantaggio.