Dopo un mese di ricerca del nome giusto, la NASA ha ribattezzato il suo nuovo rover “Perseverance” (“perseveranza” in inglese) in vista del lancio del robot programmato su Marte a luglio. Il nuovo nome sostituirà l’attuale soprannome del bot, Mars 2020, il quale è stato il nome non ufficiale del rover per molto tempo.

Il compito che avrà il rover Perseverance su Marte non sarà di certo facile

Il rover Perseverance ha una grande missione mentre si troverà sul Pianeta Rosso: cercare i segni passati della vita su Marte e conoscere meglio la storia del pianeta risalente a miliardi di anni fa. Questo nuovo robot vuole anche essere il primo passo in un’ambiziosa missione, ovvero quella di portare sulla Terra campioni marziani. Il rover scaverà parti della superficie del pianeta e lascerà dietro di sé dei campioni dove si spera che vengano raccolti da un’altra astronave in grado di trasportare i materiali nel nostro mondo. La NASA è ancora lontana molti anni dalla creazione e dal lancio dei veicoli necessari per riportare quei campioni sul nostro pianeta, ma almeno il rover Perseverance avrà scoperto alcune cose da recuperare per il futuro veicolo spaziale.

Il rover è atterrerà su Marte il 18 febbraio 2021, in un’area su Marte conosciuta come Jezero Crater. Quest’area probabilmente potrebbe essere stata un antico delta fluviale che ospitò la vita sul pianeta miliardi di anni fa. Se atterra con successo, sarà uno dei due rover funzionanti su Marte; l’altro è il rover Curiosity della NASA, che esplora Gale Crater dal 2012.