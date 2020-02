Vodafone si supera con tre offerte mostruose a partire da 6 euro

Battere un colosso enorme come Vodafone era veramente un’impresa solo a pensarci, eppure Iliad ci è riuscito. Questo nuovo gestore, che ormai è in Italia da oltre due anni, sta battendo ogni record, e tra tutte le sue prede, la preferita è sembrata essere proprio Vodafone.

Tanti utenti sono stati sottratti dal provider francese all’azienda anglosassone, la quale adesso cerca vendetta con tutte le sue forze. Proprio a tal proposito ecco in arrivo le solite Special Minuti, offerte che non lascia nulla al caso e che in questa occasione hanno anche prezzi molto bassi. Proprio in questo modo l’azienda conta di recuperare tanti utenti nel più breve tempo possibile.

Vodafone lancia tre offerte di cui gli ex utenti non potranno fare a meno, ecco cosa contengono e quanto costano ogni mese

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB