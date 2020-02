Entrambi sono i modelli più economici delle rispettive serie, ma uno costa circa trecento euro più dell’altro. Cosa giustifica questo divario e, soprattutto, quale smartphone conviene acquistare? Ciò dipende, ovviamente, dalle vostre esigenze e dalle vostre possibilità, ma potreste considerare questo articolo come spunto per l’acquisto di un modello anziché l’altro. Ecco cosa cambia tra Huawei P40 Lite e Samsung Galaxy S10 Lite.

Huawei P40 Lite VS Samsung Galaxy S10 Lite, il display

Partiamo dallo schermo. Huawei P40 Lite dispone di uno schermo da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e foro nell’angolo superiore sinistro. Samsung Galaxy S10 Lite, invece, presenta uno schermo più ampio da 6,7 pollici con risoluzione full HD+ (1080 x 2400 pixel) e foro al centro.

Huawei P40 Lite VS Samsung Galaxy S10 Lite, processore e memoria

Huawei P40 Lite è alimentato dal processore octa-core Kirin 810 (2X ARM Cortex-A76 a 2,27 GHz + 6X ARM Cortex A-55 a 1,88 GHz), con GPU Arm Mali-G52, 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con NMcard. Sotto la scocca di Samsung Galaxy S10 Lite, invece, si nasconde un processore octa-core Snapdragon 855 (1X 2.84 GHz Kryo 485 + 3X 2.42 GHz Kryo 485 + 4X 1.8 GHz Kryo 485), accompagnato da una GPU Adreno 640, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1TB.

Almeno sulla carta, dunque, Samsung Galaxy S10 Lite dovrebbe offrire delle prestazioni leggermente più elevate rispetto a quanto accade con Huawei P40 Lite.

Huawei P40 Lite VS Samsung Galaxy S10 Lite, fotocamera

Huawei P40 Lite dispone di una quad-camera posteriore. Il modulo fotocamera si compone di un sensore principale da 48 MP, un obiettivo grandangolare da 8 MP (120°), un obiettivo macro da 2 MP ed un sensore di profondità di campo da 2 MP. La fotocamera frontale per selfie, invece, è da 16 MP. Samsung Galaxy S10 Lite presenta una tripla fotocamera posteriore che si compone di un grandangolo da 48 MP, un obiettivo ultra-wide da 12 MP ed un obiettivo macro da 5 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP.

Huawei P40 Lite VS Samsung Galaxy S10 Lite, altre caratteristiche e prezzi

Huawei P40 Lite è dotato di una batteria da 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida da 40 W, che ricarica il 70% della batteria in trenta minuti. Samsung Galaxy S10 Lite dispone di una batteria leggermente più grande. Questa offre una capacità di 4.500 mAh e supporta la ricarica rapida da 45 W.

Su entrambi gli smartphone è presente Android 10, ma per Huawei P40 Lite si tratta della versione open source e non sono supportati i servizi di Google. Pertanto, se si sceglie di acquistare un Huawei P40 Lite, non si potranno utilizzare le app di proprietà di Google come Maps, Gmail, Assistant, Calendario e, ovviamente, il Play Store. In alternativa, si troverà lo store proprietario di Huawei, ovvero l’AppGallery.

Tutto questo giustifica il prezzo di vendita di Huawei P40 Lite: solo 299 euro, contro i 679 euro richiesti da Samsung per l’acquisto del Galaxy S10 Lite.