L’azienda cinese Huawei ha finalmente fatto sbarcare ufficialmente in Europa il nuovo smartphone medio di gamma della serie Huawei P40, ovvero il nuovo Huawei P40 Lite. Come ci avevano già anticipato diverse indiscrezioni delle scorse settimane, ci troviamo di fronte a una versione re-branded degli scorsi Huawei Nova 6 SE e Huawei Nova 7i.

Huawei P40 Lite: ecco le specifiche tecniche principali

Abbiamo quindi avuto modo in un certo senso di conoscere in anteprima questo nuovo dispositivo mid-range dell’azienda cinese, ma andiamo comunque ad analizzarne le specifiche tecniche principali. Il nuovo Huawei P40 Lite dispone di un design caratterizzato sul fronte da un display forato e sul retro è caratterizzato da un comparto fotografico posto in una zona quadrata in alto a sinistra. Il display è un pannello IPS LCD con una diagonale da 6.4 pollici in risoluzione FullHD+.

Nello specifico, sul retro troviamo una quad camera posteriore con dei sensori fotografici da 48 e 8 megapixel più due altri sensori per gli scatti con effetto macro e gli scatti con effetto di profondità (o effetto bokeh). La fotocamera anteriore posta all’interno del piccolo foro sul display è invece costituita da un sensore fotografico da 16 megapixel.

Le prestazioni del nuovo device di Huawei sono affidate al noto processore HiSilicon Kirin 810, mentre la versione del software installata a bordo è Android 10. Nonostante questo, come era facile immaginare, non sono presenti i servizi di Google e tutte le relative Google Apps.

Prezzi e disponibiltà

Attualmente il nuovo Huawei P40 Lite è approdato in Spagna ad un prezzo pari a 299€ e sarà possibile pre-ordinarlo a partire dal 2 marzo, mentre la commercializzazione inizierà il prossimo 7 marzo.