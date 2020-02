Iliad: ci sono altre due offerte segrete sul sito ufficiale per pochi euro

Stare dietro ad un gestore come Iliad risulta estremamente difficile, anche se i gestori rivali in questo caso sono Tim e Vodafone. Stiamo parlando di due realtà che hanno dominato e continuano a dominare il panorama della telefonia mobile e fissa in Italia, ma il gestore proveniente dalla Francia proprio non ne vuole sapere di mollare.

A quanto pare tutti sono riusciti a valutare una soluzione che prima ancora di arrivare ufficialmente risultava carica di critiche e di previsioni nefaste. Iliad ha dato uno sprint decisivo fin dal primo momento, dato che le sue offerte si sono susseguite con contenuti sempre maggiori e con prezzi sempre più convenienti. Attualmente l’offerta migliore è ancora disponibile, ma a quanto pare non sarebbe la sola messa a disposizione dall’azienda.

Iliad, per difendersi dagli attacchi della concorrenza il gestore predispone altre due offerte sul suo sito ufficiale

Oltre all’offerta che tutti conoscono che possiede 50 giga a soli 7,99 € al mese, Iliad offre anche altre due soluzioni. La Giga 40 e la Solo Voce sono ancora disponibili sul sito ufficiale e per pochi euro mensili.

La prima delle due risulta la soluzione migliore per coloro che vogliono tutto ogni mese, dal momento che include minuti ed SMS senza limiti con 40 giga in 4G per navigare sul web. La seconda offerta invece è per coloro che non hanno altre esigenze oltre alle chiamate e ai messaggi. In questo caso infatti ci sono solo minuti ed SMS illimitati. I prezzi sono rispettivamente di 6,99 € al mese e di 4,99 € al mese, entrambi con durata perpetua.