L’operatore virtuale LycaMobile ha recentemente deciso di prorogare fino al prossimo 29 febbraio 2020, sì quest’anno è bisestile, alcune delle proprie offerte in portabilità che partono da un prezzo di 7.90 euro al mese.

Il sito ufficiale dell’operatore è stato aggiornato da qualche giorno, dato che nei giorni scorsi appariva come data di scadenza quella del 15 febbraio 2020. Scopriamo insieme le offerte prorogate.

LycaMobile proroga alcune delle sue offerte fino al 29 febbraio 2020

Le offerte PortIN in portabilità sono state prorogate fino al prossimo 29 febbraio 2020, quella da 60 GB al prezzo di 7.90 euro e la PortIN Est al prezzo di 10.90 euro al mese. La prima offerta prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 60 GB di traffico internet al mese al prezzo di 7.90 euro.

La seconda invece, la PortIN Est, comprende lo stesso bundle con in più 1000 minuti di traffico voce verso i paesi dell’Unione Europea, India, Pakistan, Bangladesh, USA e Canada al prezzo di 10.90 euro al mese. L’operatore ha anche aggiornato il limite di traffico di dati utilizzabile ogni mese in roaming UE. Nello specifico, saranno utilizzabili in roaming 4 GB di traffico dati per l’offerta dal costo di 7.90 euro e 5.5 GB di traffico per quella da 10.90 euro al mese.

Il costo di attivazione è gratuito, basta infatti inviare un SMS con scritto portin al numero 333 per quella da 7.90 euro oppure EUEast per quella da 10.90 euro al mese non appena completata la portabilità. La SIM LycaMobile viene invece venduta ad un prezzo di 0 euro oppure di 5 euro con 5 euro di traffico telefonico, in base a dove la si acquista. Vi segnaliamo che comunque l’operatore richiede una prima ricarica al momento dell’acquisto, che copra almeno il primo mese dell’offerta. Per scoprire tutti gli altri dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.