Carte di credito e conti correnti possono essere facilmente prosciugati dai malfattori attraverso mail fraudolente capaci di estorcere le credenziali che consentono di accedere al conto online. La truffa, che prende il nome di phishing proprio per l’azione compiuta dai cyber-criminali, si diffonde senza sosta ed è opportuno imparare a riconoscerla. Soltanto la prevenzione permette di evitare i rischi e, quindi, di tutelare i propri dati e il proprio denaro.

Phishing: gli utenti perdono dati e denaro a causa delle mail fraudolente!

Spacciandosi per banche, aziende e marche molto conosciute, i cyber-criminali creano e diffondo tantissime mail fraudolente che ogni giorno minacciano la sicurezza degli utenti. A rischio sono soprattutto i titolari di carte di credito e conti correnti che possono incappare nella truffa per via delle comunicazioni divulgate dai malfattori.

Nella maggior parte dei casi, infatti, i messaggi ideati da questi ultimi riguardano informazioni provenienti da una delle numerose aziende prese di mira; e tentano così di intimorire la vittima.

Lo scopo è quello di ingannare l’utente e convincerlo a fornire autonomamente dei dati sensibili, da inserire in apposite pagine suggerite. Le pagine, però, consentiranno ai malfattori di ricevere in pochi istanti tutto il necessario per procedere con il prelievo del denaro, facendo sì che quest’ultimo sia apparentemente autorizzato dalla stessa vittima. Al fine di evitare i rischi del phishing, quindi, si consiglia di non inserire online i propri dati personali, soprattutto di evitare l’accesso a pagine suggerite da terze parti poco affidabili.

Ricordare, inoltre, che le aziende e gli istituti bancari affidabili non inviano mai comunicazioni contenenti l’invito a fornire dati sensibili è fondamentale. Tenere a mente questo piccolo accorgimento permette di evitare gli attacchi phishing e le mail fraudolente che circolano online.