Nuove email phishing stanno tentando di prosciugare i risparmi dei titolari di carte di credito e conti correnti attraverso il furto di quei dati che consentono di effettuare l’accesso al conto online. Nome, cognome, credenziali e password sono, infatti, richiesti da cyber-criminali attraverso comunicazioni ideate appositamente per trarre in inganno gli utenti colpiti. Questi messaggi, a prima vista, possono apparire come ufficiali, provenienti effettivamente dagli istituti bancari citati dai malfattori. In realtà, i loghi presenti, gli indirizzi da cui arrivano e, soprattutto, le pagine a cui rimandano attraverso link e file suggeriti, sono fraudolenti.

Phishing: attenzione alle carte di credito e ai conti correnti, le email possono rubare i dati e prelevare i risparmi!

Le email fraudolente continuano a presentarsi in maniera insistente ed è opportuno non sottovalutarne il pericolo, in quanto un semplice clic potrebbe costare parecchio. E’ sempre opportuno leggere con cautela quanto ricevuto, soprattutto se le email o gli SMS si presentano come comunicazioni importanti, provenienti da istituti bancari. I malfattori ricorrono spesso all’espediente della carta sospesa o del conto corrente bloccato per raggiungere quanti più utenti e attirare la loro attenzione. L’intento, poi, è quello di convincerli ad accedere alle pagine suggerite e inserire i dati di accesso al conto corrente, così da risolvere tutti i problemi segnalati dalla mail.

Ricordare che nessun istituto bancario richiede dati sensibili tramite queste modalità può essere sufficiente al fine di scampare il pericolo. Ma è utile ricordare che di prestare attenzione all’indirizzo di provenienza dei messaggi ricevuti, identificare eventuali errori grammaticali nel testo e la presenza di link e file allegati. Se presenti le caratteristiche appena menzionate è fondamentale eliminare il messaggio, senza inserire alcun dato o informazione personale.