Microsoft ha iniziato la giornata degli sviluppatori introducendo il suo primo emulatore di Windows 10x. Windows 10X è una variante di Windows 10 progettata per dispositivi a doppio schermo come il prossimo Surface Neo di Microsoft. Quindi, con questo strumento, puoi avere l’esperienza che ti accompagnerà con le app del prossimo OS a doppio schermo.

L’emulatore di Windows 10X può essere utilizzato per testare la compatibilità delle app con il sistema operativo a doppio schermo. Installando l’Emulatore dal sito di sviluppo di Windows di Microsoft, gli sviluppatori possono testare il sistema operativo e utilizzare questa esperienza per progettare app per dispositivi a doppio schermo.

Windows 10X, l’emulatore è disponibile al download

L’emulatore di Windows 10X è stato rilasciato da Microsoft per gli sviluppatori. Tuttavia, la società lo ha reso disponibile per tutti quelli che vogliono provarlo. Uno dei punti principali del prossimo OS è la tecnologia container. Fondamentalmente, questa tecnologia esegue tutte le app Win32, tranne Edge e Office, in un “contenitore” per separarle dal sistema operativo principale. Secondo Microsoft, questo assicura che le app meno recenti funzionino bene su dispositivi a doppio schermo.

Tuttavia, questa restrizione significa che ci saranno problemi di compatibilità con un numero di app meno recenti. Ecco perché l’emulatore di 0X è uno strumento perfetto per gli sviluppatori per testare e modellare le loro app affinché funzionino sul nuovo OS.

Per testare il sistema operativo a doppio schermo installando l’emulatore Windows 10X, devi essere registrato al programma Windows Insider. Inoltre, dovresti eseguire l’ultima build di Windows Insider. Se le condizioni sono soddisfatte, puoi andare avanti scaricando e installando l’anteprima di Visual Studio 2019 e l’anteprima di Windows 10 SDK Insider.

Successivamente, è necessario visitare Microsoft Store per installare Microsoft Emulator.