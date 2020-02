Microsoft: il software di sicurezza Defender arriverà su iOS e Android

Su Android e iOS, Defender aiuterà a impedire alle persone di visitare destinazioni online che Microsoft ritiene non sicure, ha detto a CNBC Rob Lefferts, un vice presidente aziendale di Microsoft. Può anche prevenire attacchi di phishing. Lefferts ha detto a CNBC che iOS e Android sono “abbastanza sicuri, ma piuttosto sicuri non significa che sono sicuri in maniera garantita“.

Microsoft: il supporto Defender è stato reso disponibile per Linux. Non è ancora chiaro quando lo sarà per iOS e Android

Non è ancora chiaro quando Defender sarà pronto per iOS e Android. Microsoft ha aggiunto il supporto Defender per Linux oggi, e l’anno scorso ha rilasciato estensioni per Chrome e Firefox , oltre al supporto per Mac , quindi la sua portata è andata aumentando costantemente.

Microsoft ha anche annunciato che, ad oggi, la sua Protezione dalle minacce Microsoft è disponibile per i clienti con Microsoft 365. Il servizio combina Defender, Office 365 ATP, Azure ATP e Microsoft Cloud App Security per cercare minacce tra utenti, e-mail, applicazioni ed endpoint. Quindi utilizza l’IA per bloccare automaticamente gli attacchi.