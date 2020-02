Confermata come l’ultima, la terza stagione di Suburra attualmente in produzione approderà presto sul catalogo di Netflix consentendo a tutti i suoi ammiratori di scoprire come le vicende degli amanti protagonisti si concluderanno. Nonostante le notizie in merito a tutto ciò siano ovviamente scarne, grazie alla diffusione di piccoli teaser trailer e indizi dallo stesso servizio in abbonamento e dal cast, oggi sapere che dei colpi di scena si manifesteranno nel corso delle nuove puntate non è più un mistero.

Suburra: Ecco cosa bisognerà aspettarsi dalla nuova stagione presto in arrivo su Netflix

Priva di una data ufficiale di uscita, la terza stagione di suburra risulta essere ancora un punto interrogativo per i fan. Sebbene la sua produzione sia stata confermata e sia attualmente in corso, conoscere quando i nuovi episodi faranno la loro apparsa sul servizio streaming non è scontato visto che nessun indizio è stato concesso al riguardo. In ogni caso, tutto ciò non ha fatto demordere gli ammiratori più sfegatati della serie TV visto che molte teorie si sono riversate sul web nelle ultime settimane. Da quanto rivelato, nel corso dell’ultima stagione di Suburra la storia sarà ambientata nuovamente a Roma e vedrà il suo evolversi su tre grandi livelli ossia quello dello stato, quello della chiesa e quello della criminalità. Grandi ritorni inoltre avverranno: come noto il coma del Re degli zingari, Manfredi, è finalmente giunto ad un termine e tutto ciò non fa che suggerire che dei risvolti di grande importanza avverranno nel corso del racconto.

Purtroppo le notizie in merito a questa nuova produzione sono ancora ben poche, come si può vedere, ma futuri aggiornamenti seguiranno all’occorrenza: rimanete quindi sintonizzati per non perdere neanche una novità.