Gran parte dei consumatori in possesso di un dispositivo Android non aspettano altro che usufruire dei vantaggi di Android 10, il nuovo aggiornamento in arrivo. Alcuni utenti hanno già ricevuto questa nuova versione, ma sono in tanti che aspettano il suo arrivo.

Con Android 10 gli utenti potranno usufruire di una sicurezza migliore poiché avranno un controllo maggiore sulle applicazioni che richiedono la posizione dello smartphone. Inoltre, il controllo sarà maggiore anche nei file condivisi e in tutto il dispositivo. Con questo nuovo aggiornamento, inoltre, gli utenti potranno notare un miglioramente anche nella grafica, nella connettiva, nella fotocamera, nei media, e via dicendo. Ma quali sono i dispositivi idonei a questa nuova versione?

Android 10 arriva su questi dispositivi: ecco la lista completa

Per coloro in possesso di uno smartphone targato One Plus sono idonei al nuovo aggiornamento i seguenti modelli:

One Plus 7 Pro 5G;

One Plus 5;

5T.

Della famiglia Huawei, invece, sono idonei i modelli seguenti:

Huawei Mate 20;

Mate 20 X;

Huawei Mate 20 X 5G;

Huawei P20;

P20 Pro;

Porsche Design Huawei Mate 20 RS;

Mate 10 Prono;

Huawei Mate 10.

Coloro in possesso di un dispositivo Nokia e Samsung possono usufruire dei vantaggi solo se in possesso dei dispositivi:

Nokia 7.2, 6.2;

Nokia 6.1 Plus;

7 Plus;

Nokia 6.1;

Nokia 4.2;

3.2;

Nokia 3.1 Plus;

Nokia 2.2;

8 Sirocco;

5.1 Plus;

1 Plus;

5.1;

3.1;

2.1;

Nokia 1;

Samsung Galaxy Fold;

Galaxy S9 Plus;

S9;

Galaxy Note 9;

A70;

Samsung GalaxyA80;

A50;

A60;

Samsung Galaxy A30;

A40;

A20e;

Samsung Galaxy A10;

M20;

A9;

Samsung Galaxy M30.

Per quanto riguarda i modelli Asus, Xiaomi, Honor e LG devono ancora aggiornarsi i modelli qui di seguito:

Asus ROG Phone 2;

Xiaomi Mi 9;

Xiaomi Mi Mix 3 5G;

Redmi Note 8 Pro;

Redmi K20 Pro/Xiaomi Mi 9T;

Honor 20;

Honor 20 Pro;

20 Lite;

View20;

LG V50 ThinQ 5G;

V50S ThinQ 5G.

Infine, alla lista non possono mancare i seguenti modelli targati Motorola, HTC, Realme e Sony: