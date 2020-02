Apple: si dice che l’iPhone 5G conterà su un’antenna personalizzata

Apple cerca sempre di avere una sua antenna personalizzata

Questo perché, secondo le indiscrezioni, i designer ossessionati dallo spessore di Apple hanno un’antenna personalizzata. Hanno acquistato la tecnologia Intel l’anno scorso per una ragione . Ciò rende l’iPhone 5G più elegante di quanto sia possibile se la società si affida a Qualcomm.

Inoltre, anche se Qualcomm e Apple hanno schiacciato i loro diritti d’autore, l’affermazione è che Apple preferirebbe utilizzare il minor numero possibile di componenti di altre società per evitare di pagarli di più. Il fatto che il telefono utilizzerà un modem Snapdragon X55 per il 5G – proprio come i modelli Samsung – è apparentemente scontato, ma secondo quanto riferito la scelta tra le due opzioni è in gioco per almeno alcune settimane.

Questo perché alla fine Apple deve fare una scelta e iniziare la produzione dei dispositivi – per non parlare degli accessori come i casi – prima che vengano introdotti e in vendita in autunno. La ruga aggiuntiva, ovviamente, è la complessità della tecnologia 5G che è ancora relativamente nuova.