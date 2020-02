Sono state molto frequenti le discussioni in cui si si cercava di capire se i videogiochi fossero o meno una realtà unicamente per bambini o meno. Un tempo senza dubbio era così, ma coloro che quando questa forma d’arte (perché molte volte possiamo definirla tale, a mia opinione) ha iniziato a diffondersi erano bambini, adesso sono adulti, e i videogiochi sono cresciuti insieme a loro.

Quali sono i contenuti per adulti di The Last of Us II

La Naughty Dog, casa di produzione di The Last of Us II, ha deciso di attenersi a questo principio lasciando trapelare che nel gioco prossimo all’uscita, si vedranno dei contenuti espliciti, pertanto non adatti ai minori. Questo videogioco sarà il primo in assoluto per loro, ad avere questa caratteristica: mai prima d’ora la Naughty Dog aveva fatto una cosa del genere. Se pensiamo nel complesso all’idea di base di The Last of Us, alla storia di Ellie e al fatto che in un modo o nell’altro la trama si evolve parlando della crescita del personaggio in tutti i suoi aspetti, la cosa ha perfettamente senso. Il videogioco sarà più tetro perché anche Ellie crescendo si è incupita per ragioni che ancora non sappiamo del tutto, ed è sicuramente diventata più matura, più adulta, esattamente come i contenuti della storia. Questa crescita è quindi ambivalente: sia per Ellie che per Naughty Dog rappresenta un passo avanti rispetto a dove stavano prima. Per scoprire altre cose riguardo The Last of Us II non manca ormai molto: il 29 maggio 2020 uscirà finalmente sul mercato, vi ricordiamo, in esclusiva per la PS4.