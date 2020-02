MWC: anche Sony si ritira e lancerà invece telefoni su YouTube

Sony è diventata l’ ultima società tecnologica a ritirarsi dalla Mobile World Conference (MWC) 2020 a Barcellona per i timori del nuovo contagio del coronavirus, ha dichiarato la società in un comunicato stampa. La notizia è un duro colpo per l’evento, perché Sony è di solito uno dei partecipanti più grandi e potrebbe svelare un nuovo telefono importante, forse l’Xperia 5 plus .