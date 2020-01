In quest’ultimo periodo abbiamo potuto vedere sul mercato mobile l’arrivo di diversi smartphone di diverse aziende del settore, come Realme, Redmi, Samsung e Xiaomi. Tuttavia, è da diverso tempo che non sentivamo parlare dell’azienda giapponese Sony in questo settore, ma a quanto pare molto presto vedremo arrivare sul mercato un nuovo smartphone. Il device in questione è il futuro Sony Xperia 5 Plus, il quale è stato avvistato in rete in alcune immagini renders.

Sony Xperia 5 Plus: design simile alla versione standard

Durante lo scorso mese di settembre è stato annunciato il top di gamma Sony Xperia 5, ma ora è il turno di analizzare quello che sarà il futuro Sony Xperia 5 Plus. Dalle prime immagini renders pubblicate online dal leaker @OnLeaks, possiamo osservare come il design del terminale sarà molto simile a quello del modello precedente. A cambiare dovrebbero essere le dimensioni complessive del device, dato che sul nuovo smartphone ci sarà un display OLED con una diagonale maggiore, pari cioè a 6.6 pollici.

Anche su questo modello, poi, le cornici sembrano essere molto ridotte o quasi inesistenti ai lati. Posteriormente, troveremo i sensori fotografici. Nello specifico, sembra esserci una quad camera posteriore e uno di questi sensori dovrebbe essere un sensore ToF. Sul frame laterale troviamo poi la stessa disposizione dei tasti del precedente modello e non manca il sensore biometrico fisico laterale. A differenza del suo predecessore, però, a bordo di questo nuovo modello ci sarà il jack audio da 3.5 mm per le cuffie.

Al momento non conosciamo molto altro, soprattutto per quanto riguarda il processore che verrà montato a bordo. Tuttavia, lo scorso Xperia 5 era un device top di gamma, per cui ci aspettiamo anche su questo Sony Xperia 5 Plus un processore di alto livello.