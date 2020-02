Ogni giorno i consumatori sono alla ricerca della miglior offerta telefonica per soddisfare al meglio le proprie esigenze. Gli operatori telefonici Tim, Vodafone e Wind Tre sono costantemente in conflitto tra di loro, facendo una sorta di gara a chi offre l’offerta più vantaggiosa.

Il nostro consiglio prima di attivare l’offerta desiderata, è quello di informarsi sull’operatore telefonico che andremo a scegliere, mettendo a fuoco i dati relativi al suo livello di rete. A tale proposito, OpenSignal, la società esperta di analisi e studio delle reti telefoniche, ha diramato una classifica tra tutti gli operatori telefonici e fra tutti ne premia uno in particolare abbasta conosciuto dai consumatori.

Vodafone è il miglior gestore

In linea generale non esiste un operatore perfetto che soddisfi tutti i clienti, ognuno di loro ha degli alti e bassi per quanto riguarda la ricezione del segnale. Nonostante ciò, attualmente è presente un operatore telefonico che riesce ad essere il migliore di tutti, facendo un’analisi specifica sui seguenti aspetti: latenza, velocità upload e download, contenuti multimediali e audiovisivi, telefonate tramite applicazioni e qualità del 4G.

OpenSignal ha dedotto che il migliore gestore in Italia ad oggi è Vodafone, la quale offre qualità sotto il piano della copertura di rete, ma soprattutto per quanto riguarda la velocità upload e download. Insomma, Vodafone è l’operatore che garantisce la migliore copertura fra tutti gli operatori telefonici presenti sul mercato. L’unico testa a testa in questa analisi Vodafone lo trova con Tim nel servizio della latenza. In questo caso c’è un pari merito.