Una problematica che non riesce a trovare giuste soluzioni riguarda le chiamate degli ‘amati’ Call Center. Considerando i numerosi casi che ci sono stati in questi ultimi anni, relativi a delle vere e proprie truffe a discapito degli utenti, questi ultimi sembrano non trovare rimedio.

Le segnalazioni continuano ad esserci così come le chiamate degli operatori, i quali fanno il proprio dovere ma in alcune circostanze adottano delle operazioni non proprio consone all’attività che stanno svolgendo. In poche parole, alcuni operatori telefonici utilizzano delle attività illecite, meglio definite con il termine di ‘truffe telefoniche’, per colpire a tutti gli effetti i clienti.

Truffe Call Center: la più diffusa

Quotidianamente riceviamo diverse chiamate da vari numeri call center, e la maggior parte delle volte rifiutiamo la proposta o addirittura terminiamo anticipatamente la chiamata senza conoscere il motivo del contatto.

Alcune volte può succedere, anche per propria distrazione, di rispondere ad un numero sconosciuto o quanto meno ad un numero che non abbiamo salvato sulla nostra rubrica del telefono. Anche se non conosciamo il motivo per cui l’operatore ci ha contattato, quest’ultimo ci fa alcune domande abbastanza semplici per entrare in confidenza (si presume). In realtà, l’intento dell’operatore in questo caso è quello di farci rispondere ‘SI’ in modo secco ad una delle domande. Rispondendo in questo modo, la nostra voce sarà registrata e consentirà all’operatore di avviare (a nostra insaputa) una registrazione per attivare un nuovo abbonamento telefonico.

Chiudendo la telefonata, pensiamo che non sia successo niente, ma dopo qualche giorno o il giorno in cui ci verrà spedita la bolletta, avremo un costo elevato sul canone.