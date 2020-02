Lo Xiaomi Redmi Note 8T al centro della nuova offerta tech inserita all’interno dell’ultimo volantino Esselunga, una perfetta occasione per risparmiare tantissimo su uno smartphone di fascia medio-bassa, ma comunque in grado di fornire prestazioni abbastanza elevate.

Le ultime campagne promozionali dell’azienda sono sicuramente state tra le più invitanti ed interessanti di sempre, i volantini si sono susseguiti proponendo all’utente finale tantissime occasioni per spendere poco, andando però ad acquistare alcuni dispositivi appartenenti alla fascia medio-alta del mercato.

Volantino Esselunga: l’offerta tech sullo Xiaomi Redmi Note 8T

Il volantino Esselunga attualmente attivo fino al 19 febbraio 2019, salvo esaurimento anticipato delle scorte, propone l’acquisto dello Xiaomi Redmi Note 8T al prezzo di soli 169 euro, nella versione no brand e con garanzia legale della durata di 24 mesi.

La cifra richiesta è validissima, anche se a tutti gli effetti parliamo di un dispositivo appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. La scheda tecnica tratta di un display da 6.3 pollici FullHD+, di un processore octa-core da 2GHz, di 4GB di RAM, di addirittura una quadrupla fotocamera posteriore da 48 + 8 + 2 + 2 megapixel, passando per un componente anteriore da 13 megapixel, il chip NFC, sistema operativo Android 9 ed una batteria da ben 4000mAh.

Tutto questo può essere raggiunto in esclusiva presso i punti vendita Esselunga in Italia, l’acquisto non potrà in nessun modo essere completato online sul sito ufficiale dell’azienda. Ricordiamo essere infine commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, per qualsiasi problema basterà recarsi in negozio e tutto verrà risolto con la riparazione/sostituzione del prodotto in oggetto.