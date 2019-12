Esselunga è sempre in prima linea quando si parla di sconti o di prezzi bassi, solamente in questi giorni di fine Dicembre ha lanciato un volantino destinato proprio a far discutere per la qualità generale delle offerte e dei prodotti disponibili.

La campagna promozionale che vi racconteremo è attiva ovunque sul territorio nazionale, quindi in tutti i negozi, fino al 31 dicembre 2019. Gli acquisti non potranno essere completati sul sito ufficiale, in quanto al giorno d’oggi non esiste la possibilità di effettuare acquisti stando comodamente seduti sul divano di casa.

Alla base della soluzione corrente troviamo la possibilità di mettere le mani sulle cuffie SBS Jaz Wireless spendendo solamente 1 euro (il loro valore è di 69 euro); per ottenerle l’utente dovrà recarsi nel punto vendita ed acquistare ciò che vuole, a patto che sia un terminale contrassegnato dall’apposito bollino, una volta in cassa potrà decidere di aggiungere 1 euro per tornare a casa con l’omaggio.

Scoprite le offerte Amazon e gli spettacolari codici sconto direttamente sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Esselunga: lo Speciale Multimedia è impressionante

I prezzi messi sul piatto dal volantino Esselunga sono davvero impressionanti, i 598 euro necessari per acquistare un Samsung Galaxy S10 non li avevamo praticamente mai visti in un negozio fisico.

Discorso simile anche per l’Apple iPhone 8, acquistabile a 498 euro, ma forse non proprio più così conveniente quanto effettivamente avremmo sperato. Per gli altri sconti inclusi nella campagna promozionale Esselunga affidatevi direttamente al volantino che trovate inserito qui sotto nel nostro articolo (attivo fino al 31 dicembre).