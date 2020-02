Da Comet è stato recentemente lanciato un ottimo volantino, con base Tasso Zero, tramite il quale i consumatori riescono ad avere la possibilità di richiedere un prestito su base fissa mensile, senza essere costretti a pagare gli interessi.

Per ottenerlo, è importante ricordarlo, sarà assolutamente necessario consegnare le buste paga dei mesi precedenti, per la valutazione d’affidabilità creditizia. Una volta superata, l’intero ammontare potrà essere versato in rate fisse addebitate direttamente sul conto corrente dell’utente.

Scoprite e conoscete tutti i nuovi codici sconto Amazon disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Comet: questi sono i prezzi che vi faranno girare la testa

Il volantino Comet ne ha per tutti i gusti, gli utenti hanno la possibilità di approfittare di sconti sulle svariate fasce di prezzo, a partire proprio dai top di gamma dell’ultimo momento, come Galaxy S10 Lite o Note 10 Lite, passando anche per i medi di gamma come Oppo Reno 2 o Huawei P30, finendo sui modelli che offrono il miglior rapporto qualitativo.

A conti fatti, i nostri consigli cadono indiscutibilmente su Xiaomi Redmi Note 8 Pro, in vendita alla cifra di soli 269 euro, oppure Huawei Nova 5T distribuito a poco meno di 400 euro. Entrambi sono davvero ottimi, in quanto garantiscono prestazioni molto elevate, dietro il pagamento di un canone veramente molto basso.

Il volantino Comet ovviamente non termina qui, tra le pagine che avete la possibilità di scoprire qui sotto, troverete anche sconti su tablet, notebook, elettrodomestici, televisori e simili, tutti acquistabili sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio.