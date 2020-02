Il volantino Expert consegna agli utenti le migliori offerte in circolazione, grazie ad una campagna promozionale Tasso Zero, infatti, i consumatori hanno la possibilità di scoprire quali sono i prezzi più bassi in circolazione, senza rinunciare necessariamente alla qualità generale.

La campagna promozionale parte con un classicissimo tasso zero, ovvero la possibilità per l’utente finale di richiedere un finanziamento senza interessi da restituire poi in comode rate fisse mensili addebitate direttamente sul conto corrente. La richiesta potrà essere presentata esclusivamente nei punti vendita, sarà necessario portare con sé anche le buste paga dei mesi precedenti, senza dimenticare che sarà infine obbligatorio superare un livello minimo di spesa.

Volantino Expert: le offerte sono le migliori in circolazione

A differenza delle più quotate campagne promozionali SottoCosto o similari, in questo caso l’utente ha la possibilità di acquistare un dispositivo afferente alla fascia media del mercato, e poco di più. Il prezzo standard del volantino Expert, almeno per quanto riguarda il mondo degli smartphone, si assesta attorno ai 400 euro, offrendo nel contempo i vari Galaxy A80, Galaxy A70, Huawei P30 Lite o Samsung Galaxy A50.

L’alternativa più economica è invece rappresentata dallo Xiaomi Redmi Note 8T, un buon dispositivo attualmente in vendita alla modica cifra di 200 euro, con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi.

Il volantino Expert è questo e moltissimo altro ancora, per maggiori informazioni vi invitiamo a prendere visione delle pagine che trovate elencate nel dettaglio qui sotto.