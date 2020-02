Haylou, una delle tante compagnie che compongono l’immenso ecosistema Xiaomi, ha lanciato i nuovi auricolari true-wireless GT2. Rispetto ai modelli precedenti, le Haylou presentano lo stesso design in-ear ed alcune specifiche tecniche. Gli auricolari integrano un driver da 7.2 millimetri con funzione di riduzione del rumore e che assicura una buona qualità audio per un prodotto così economico.

Punto di forza delle Haylou GT2 è l’autonomia: la batteria da 43 mAh garantisce quattro ore di autonomia con una singola carica, che può essere estesa a 15 ore di riproduzione caricando gli auricolari all’interno dell’apposita custodia portatile. Gli auricolari si ricaricano completamente in novanta minuti. Per la custodia, invece, sono richieste 2,5 ore per una carica completa.

Xiaomi Haylou GT2, altre caratteristiche e prezzo

Ciascun auricolare presenta un tasto multifunzione, progettato per la regolazione del volume, o comunque per controllare le chiamate in entrata e le tracce musicali da riprodurre. Con un doppio clic sul tasto, per esempio, è possibile cambiare brano musicale; con un solo clic, invece, si mette in pausa o si avvia la riproduzione; con un clic prolungato della durata di 1,5 secondi, si ignora la chiamata in arrivo; mentre se si preme tre volte sul tasto, si richiama l’assistente vocale con il quale sarà possibile interagire (compatibile sia con Google Assistant che con Siri).

Le Xiaomi Haylou GT2 sono dotati di tecnologia Bluetooth 5.0 e hanno ottenuto la certificazione IPX5, per cui è possibile utilizzarli anche mentre ci si allena o piove, per esempio, dal momento in cui dovrebbero in teoria essere resistenti all’acqua. Le cuffie sono in vendita su eBay al prezzo di 18,99 euro.