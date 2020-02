Il problema principale che si corre con Poste Italiane, se non si è molto esperti di come funziona la sicurezza ad esse relativa, è cadere nelle reti di phishing di cui abbiamo già ampiamente parlato in precedenza. È molto facile, per i disattenti, abboccare a messaggi e a email ingannevoli, soprattutto se relative a Poste Italiane, che è un ente con cui abbiamo a che fare tutti, ogni giorno.

Quali possono essere le trappole a cui bisogna fare attenzione

Una di queste trappole è un post che gira recentemente sui social, che invita gli utenti a cliccare per vincere un iPhone 11 PRO MAX. Purtroppo cliccando sul link i rischi sono alti: parliamo di accesso a dati sensibili e addirittura la possibilità che vi venga hackerato il conto corrente. La stessa Polizia Postale ha messo su Facebook un post di avvertimento agli utenti che recita queste parole:

Può sembrare veritiero questo post ma non lasciatevi ingannare, nessuno regala niente e questa è una delle tante truffe che sono presenti in questo momento sul web, non “tentate la fortuna” e non cadete in tentazione perché la truffa online non va mai in ferie, soprattutto in questo periodo.

Naturalmente questa non è l’unica truffa con cui qualche hacker si sia spacciato per le Poste Italiane, ce ne sono altre come ad esempio SMS ed email che rimandano a siti truffaldini che però di primo acchitto hanno delle fattezze molto simili a quelle del sito di Poste Italiane. Non fidatevi mai di messaggi sospetti di nessun genere e non cliccateli, e quando avete qualche dubbio, segnalateli alla Polizia Postale. Ma soprattutto, non loggatevi con i vostri dati se non siete sicuri di cosa stiate facendo.