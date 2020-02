Con il passare degli anni, il social network più famoso del mondo, Facebook è diventato come luogo comune,i social network dei cinquantenni e, Twitter quello degli intellettuali. Allo stesso modo, Instagram è stato etichettato come il social network dell’ultima generazione, e a sua volta Tik Tok è diventato il social network dei giovanissimi. Non poteva quindi mancare a lungo dal web un nuovo social network: Column, il social network dei ricchi, così com’è stato soprannominato.

Perché Column è un social network fatto apposta per i ricchi

Se anche fossimo semplicemente dei curiosi che vogliono vedere più da vicino come questo social network sia stato costruito, non potremmo del tutto: tanto per cominciare, è possibile iscriversi solo e unicamente tramite invito; la registrazione, inoltre, avrà il costo di ben 100.000 Euro. Presenzieranno all’interno di questo social network, figure di spicco quali Gwyneth Paltrow, ricchi imprenditori di spicco, premi Nobel e personalità come ad esempio Elon Musk.

Parlando ancora dei curiosi, tuttavia, sarà possibile per le persone comuni (pur senza avere la possibilità di interagire) sbirciare tutto ciò che queste figure di spicco posteranno sul social. L’idea è pertanto quella di sentirsi ispirati dalle vite delle star che vediamo tutti i giorni o in televisione o sul web. Uno degli aspetti positivi di questo futuro social network, è che questa accurata selezione iniziale degli iscritti, non permetterà ai troll di diffondere fake news. A questo proposito, sarà assente il tasto like, ma ne sarà presente uno finalizzato a rendere più credibili le notizie che verranno pubblicate: il tasto Truth (verità in inglese). Maggiore sarà la quantità di clic sul tasto truth, più affidabile verrà considerata la notizia.