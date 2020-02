Il canone Rai ed il bollo auto non verranno aboliti, sebbene in rete sicuramente avrete letto il contrario nel corso degli ultimi mesi, sappiate che si trattava a tutti gli effetti di fake news create a regola d’arte per cercare di acchiappare più clic possibili ed illudere buona parte della popolazione.

Le due tasse più odiate d’Italia sono state rinnovate, non pensate nemmeno lontanamente di averla scampata, in quanto lo Stato italiano non può assolutamente rinunciarvi in un momento così delicato. E’ infatti risaputo quanto il debito pubblico stia crescendo a dismisura nell’ultimo periodo, con l’ombra delle possibili multe provenienti dall’Unione Europea o il conseguente aumento dell’IVA sulle spalle dei contribuenti stessi.

Il canone Rai, ovvero la tassa di possesso di una apparecchiatura televisiva da 100 euro annui, promette un guadagno per lo Stato pari a 1,5 miliardi di euro; il bollo auto, la tassa di proprietà di un mezzo di locomozione dal valore variabile in relazione alla potenza dello stesso, garantisce invece un gettito di 6 miliardi di euro complessivi.

Canone Rai e Bollo Auto: la somma dei gettiti è irrinunciabile per lo Stato

I 7,5 miliardi di euro che ogni anno noi stessi garantiamo allo Stato italiano sono a dir poco irrinunciabili, proprio perché ci ritroviamo in una condizione effettiva in cui il denaro fa molto comodo per cercare di abbassare il più possibile il debito pubblico.

Se avete letto in rete della possibile abolizione delle due tasse, sappiate che vi stavano prendendo in giro, purtroppo era una fake news.