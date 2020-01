Fino al prossimo 5 febbraio 2020 l’operatore Vodafone Italia tenterà alcuni ex clienti, che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale, con una nuova offerta a loro dedicata.

Si tratta quindi di un’offerta winback denominata Special Unlimited, che al momento è proposta ad alcuni ex clienti tramite l’invio di un SMS da parte dell’operatore stesso. Scopriamo insieme cosa offre.

Torna in Vodafone con la Special Unlimited

La Special Unlimited prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile. Il prezzo è di soli 7 euro al mese con costo di attivazione gratuito invece che di 6 euro. La SIM ha invece un costo di 10 euro con 5 euro di credito incluso.

Ecco l’esempio di un SMS che sta inviando l’operatore: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti a soli 7 euro al mese. Il costo di attivazione è GRATIS! Vieni nei nostri negozi entro il 05/02 per attivare l’offerta. Dettagli e costi su voda.it/wb9“. Il cliente che riceverà il messaggio potrà recarsi presso un centro autorizzato dall’operatore ed acquistare una nuova SIM con contestuale portabilità del proprio numero, mostrando l’SMS ricevuto.

A differenza delle versioni operator attack, in quelle winback non è importante l’operatore di provenienza del nuovo cliente. Secondo le ultime testimonianze, la velocità massima che si può raggiungere con la Special Unlimited è di 600 Mbps in download. L’attivazione di qualsiasi offerta Vodafone Special comporta anche l’attivazione dei servizi aggiuntivi Smart Passport+, Giga di Riserva e Rete Sicura.