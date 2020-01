La Vodafone Special Unlimited, una delle offerte più amate e ricercate del momento, risulta essere attivabile da un numero maggiore di utenti, grazie alla disponibilità della stessa anche nei call center dell’operatore telefonico, non solo nei negozi.

La promozione al giorno d’oggi, ovviamente, non è alla portata di ciascuno di noi, ma risulta essere a tutti gli effetti attivabile solamente da coloro che si ritrovano a soddisfare determinati requisiti. E’ distribuita sia in versione operator attack per i possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale, nonché da chi verrà contattato direttamente da un call center (senza distinzioni sull’operatore di provenienza).

In entrambi i casi i costi di attivazione corrispondono esattamente a 12 euro per la promozione ed a 10 euro per la SIM ricaricabile; al totale di 22 euro andrà aggiunta anche la prima mensilità corrispondente esattamente a 7 euro (poi da versare mensilmente tramite credito residuo).

Passa a Vodafone: la Special Unlimited continua a sorprendere

All’interno della passa a Vodafone più richiesta del momento troviamo comunque un buonissimo quantitativo di contenuti, in particolar modo parliamo di 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, affiancati da minuti illimitati da poter utilizzare a piacimento sul territorio nazionale, nonché da SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono.

La navigazione, come sempre accade quando parliamo di Vodafone, è possibile sotto rete telefonica 4.5G fino ad una velocità massima di 600Mbps in download. Non sono presenti particolari vincoli contrattuali che andranno a limitare la possibilità di portabilità nel futuro più immediato.