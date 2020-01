Comet sorprende Unieuro con il lancio di un volantino dai prezzi effettivamente molto bassi, nonché disponibili su tutto il territorio nazionale, e non solo. Gli acquisti potranno essere infatti effettuati anche sul sito ufficiale dell’azienda, richiedendo nel contempo il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Come per la campagna promozionale di MediaWorld, anche in questo caso il consumatore che vorrà approfittare della campagna promozionale potrà affidarsi al finanziamento a Tasso Zero, ovvero potrà richiedere un prestito senza interessi da restituire tramite comode rate fisse addebitate direttamente sul proprio conto corrente (previa verifica e superamento dell’affidabilità creditizia).

Volantino Comet: grazie a questi prezzi gli utenti possono risparmiare

L’attenzione del volantino Comet è stata rivolta verso un paio di prodotti appartenenti alla fascia media del mercato, ma allo stesso tempo decisamente richiesti dalla popolazione italiana: Huawei Nova 5T e Oppo Reno 2.

Entrambi sono nati per stupire, in quanto presentano un prezzo non particolarmente elevato, con annesse caratteristiche tecniche e prestazioni in generale di fascia altissima. I prezzi di vendita finali sono alla portata della maggior parte di noi, parliamo di 399 euro per il terminale di casa Huawei, e di 499 euro per il corrispettivo prodotto Oppo.

Gli acquisti possono essere completati direttamente sul sito internet ufficiale o nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ricordate che le spese di spedizione saranno da aggiungere al prezzo effettivamente mostrato a schermo.