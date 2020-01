La piattaforma di e-commerce Amazon ha deciso di lanciare, a sorpresa di tutti, una nuova iniziativa, sperimentata anche durante lo scorso Black Friday.

Stiamo parlando degli sconti sui prodotti ricondizionati dell’Amazon Warehouse, una sezione del portale che mette in vendita tutti i prodotti usati ma certificati e garantiti dalla stessa piattaforma. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Amazon: i prodotti Warehouse nuovamente in sconto

Solitamente gli utenti sono abbastanza titubanti nell’acquistare prodotti altrui, ma con Amazon potete finalmente stare tranquilli. Il portale infatti, effettua continuamente test molto scrupolosi sugli articoli ricondizionati, assicurandosi che siano in condizioni eccellenti per la vendita. Amazon Warehouse è il luogo dove solitamente si fanno grandi affari.

Fino al prossimo 31 gennaio 2020 potrete acquistare prodotti della Warehouse ad un prezzo ancora più basso del solito, in quanto la piattaforma sta proponendo su moltissimi prodotti, uno sconto del 20%. Come nella maggior parte delle volte capita, non tutti i prodotti sono idonei e l’offerta di applica solamente agli articoli che specificano tra le propria informazioni di acquisto di aderire all’offerta.

Ovviamente per fare in modo di aderire all’offerta bisogna effettuare l’ordine prima della data di scadenza indicata dalla piattaforma. Specifichiamo inoltre che lo sconto di applica solo ed esclusivamente agli articoli venduti e spediti da Amazon stessa. La promozione, come segnalato dal colosso, non può essere combinata con nessuna delle altre promozioni presenti attualmente sul portale. Se siete interessati a qualche prodotto che nuovo costa molto, potete dare un’occhiata nella pagina dedicata presente sul sito ufficiale della piattaforma, sicuramente non ve ne pentirete.