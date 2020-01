Vodafone Special per battere Iliad: tre offerte in super sconto

Mettere in difficoltà un gestore forte come Vodafone risulta davvero difficile. A quanto pare però la concorrenza, capeggiata soprattutto da Iliad, è riuscita a farlo soprattutto negli ultimi mesi. Tanti utenti sono stati portati via al gestore anglosassone, il quale infatti, pur non essendo in crisi, ha risentito di questo duro colpo.

A tal proposito ora la strategia cambia: Vodafone ha in programma di lanciare ancora una volta le sue migliori tre promozioni per recuperare utenti in maniera rapida. Proprio per questo motivo ecco che in questo caso fanno la loro parte proprio le famose Vodafone Special, promozioni che includono tutto ma questa volta con un prezzo nettamente minore.

Vodafone stupisce la concorrenza e gli utenti: tornano di nuovo le promozioni Special con tutto incluso fino a 50 giga ma con prezzi nettamente più bassi

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB