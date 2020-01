Trony prova ad impressionare i consumatori con il lancio di uno spettacolare volantino tramite il quale cercare di convincere gli utenti all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia generale, e non solo.

Ancora per pochissimo tempo, sfortunatamente solamente presso i negozi della regione Sardegna, è disponibile una campagna promozionale molto allettante. Tutti coloro che sceglieranno di acquistare un elettrodomestico del valore effettivo superiore ai 349 euro (a patto che sia tra quelli contrassegnati), potranno ricevere nell’immediato la macchina da caffè Lavazza Jolie con incluse ben 128 capsule gratis. La consegna sarà immediata in negozio, non sarà necessario attendere un determinato intervallo di tempo o quant’altro; l’omaggio è veramente intrigante, se considerato che il bundle viene commercializzato ad oltre 128 euro.

Volantino Trony: grandi sconti sui prodotti Samsung

Gli sconti principali del volantino Trony sono applicati sui dispositivi Samsung, grazie prima di tutto al cosiddetto Samsung Cashback. Per risparmiare l’utente deve prima di tutto acquistare un Galaxy S10 o un Galaxy Note 10, pagandoli rispettivamente 749 e 979 euro.

Successivamente dovrà collegarsi al sito internet Samsung Members e provvedere alla registrazione del prodotto, entro e non oltre il 14 febbraio 2020. Dopo aver inserito tutti i dati relativi all’acquisto, l’azienda provvederà ad emettere un rimborso del valore di 150 o 200 euro, direttamente tramite bonifico bancario sul conto corrente collegato.

Il volantino Trony naturalmente è anche altro ancora, per scoprirlo e conoscerlo da vicino non dovete far altri che aprire le pagine inserite qui sotto nel dettaglio più assoluto.