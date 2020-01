Il volantino Euronics finalmente attivo nella maggioranza dei punti vendita in Italia, riesce a soddisfare anche il più “avido” consumatore alla ricerca dello sconto perfetto per completare un acquisto vitale per la propria economia famigliare.

La soluzione descritta nel nostro articolo risulta essere valida su tutto il territorio nazionale, ma non online sul sito ufficiale. I prezzi finali di vendita appaiono essere decisamente interessanti, anche se comunque gli esperti di marketing hanno voluto concentrare la propria attenzione su dispositivi non qualitativamente elevati.

Volantino Euronics: tutti i prezzi sono davvero ottimi

Nonostante questo, tuttavia, il volantino Euronics abbraccia alcuni dei prodotti più richiesti ed in voga del momento, basti pensare a Oppo A9 2020, Motorola One Zoom, Sony Xperia L o il bellissimo Oppo Reno Z, per ritrovarsi sommersi di modelli di fascia media, in vendita a meno di 259 euro (senza nemmeno dimenticare lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro).

Allettanti sono anche le proposte per quanto riguarda il mondo degli smartwatch, da segnalare infatti la presenza di due dispositivi di casa Fitbit molto richiesti nell’ultimo periodo, come Fitbit Inspire HR o Fitbit Versa Lite. Questi maggiormente consigliato rispetto al precedente, se considerato il prezzo finale di 119 euro.

Il volantino Euronics è ovviamente anche molto altro ancora, l’azienda ha voluto cercare di assecondare tutte le richieste dei consumatori, anche concentrandosi su categorie merceologiche completamente differenti. Qui sotto trovate nel dettaglio le pagine della campagna promozionale, inserite come galleria fotografica.