Le ricaricabili di Iliad ancora oggi sono le più popolari all’interno del mercato della telefonia mobile italiana. La compagnia francese, proprio in nome del successo delle sue offerte, continua ad accogliere clienti. I dati dello scorso mese di dicembre dicevano che oltre 4,5 milioni di persone già hanno sottoscritto una SIM con Iliad. La quota di cinque milioni è quindi molto vicina al raggiungimento.

Iliad, i tre servizi extra garantiti con tutte le offerte

La convenienza di Iliad, però, non si ferma soltanto alle offerte caratterizzate dai costi più bassi di sempre. Il gestore francese, con la sua popolare ricaricabile Giga 50 o anche con la sua sempre verde Giga 40, garantisce a tutti gli abbonati alcuni servizi extra molto importanti completamente a costo zero. Sono tre i casi particolarmente rilevanti, sotto questo punto di vista.

La prima grande sorpresa di Iliad è quella delle chiamate illimitate verso l’estero. Tutti i clienti che attivano una ricaricabile del gruppo francese potranno comunicare direttamente con amici e parenti sparsi ovunque nel mondo. Le telefonate no limits estere sono disponibili in oltre 60 Stati. In Europa, USA e Canada sarà inoltre possibile comunicare indifferentemente sia con numeri mobili che con numeri fissi.

Anche la segreteria telefonica con Iliad è inclusa nel costo delle offerte tradizionali. A differenza di TIM, Vodafone e Wind, la compagnia francese non prevede spese extra per ascoltare le registrazioni dei propri contatti in segreteria.

Sempre restado nel campo del costo zero, con Iliad gli utenti saranno del tutto esentati dal pagamento del piano tariffario. In opposizione ai brand rivali, il gruppo transalpino non prevede l’utilizzo di un piano fisso per il proprio contratto di telefonia mobile.