L’offerta del low cost ho Mobile da soli 5.99 euro al mese è sicuramente una delle promozioni più interessanti tra le varie proposte attivabili ma, purtroppo, non tutti possono ottenerla. L’operatore virtuale di Vodafone, ormai da tempo, ne rivolge l’attivazione esclusivamente ai clienti che effettuano il trasferimento del numero da Iliad o da determinati MVNO.

Passa a ho Mobile da Iliad e MVNO: ecco come attivare l’offerta del low cost di Vodafone!

L’attivazione delle tariffe ho Mobile può avvenire tramite modalità differenti. I nuovi clienti, infatti, possono decidere di acquistare la nuova SIM recandosi in uno dei punti vendita del gestore; oppure di utilizzare il sito ufficiale per richiederne la spedizione gratuita tramite corriere o il ritiro presso una delle edicole convenzionate. In ogni caso il gestore richiedere una spesa iniziale di soli 6,99 euro, di cui: 0,99 euro sono previsti per la nuova SIM e 5,99 euro per sostenere la prima ricarica, da utilizzare per il rinnovo della tariffa.

I clienti dopo aver attivato la SIM ho Mobile hanno 15 giorni di tempo per effettuare il trasferimento del numero. In seguito potranno sfruttare la tariffa che permette di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 70 GB di traffico dati in 4G Basic, ma non solo. Sono inclusi anche i seguenti servizi extra: il servizio di avviso e trasferimento di chiamata; la navigazione hotspot, il numero gratuito 42121 per conoscere il credito residuo; l’app ufficiale e l’sms ho. chiamato.

I servizi non prevedono costi aggiuntivi e sono disponibili per tutti i clienti ho Mobile, a prescindere dalla tariffa attivata.