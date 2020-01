L’operatore telefonico virtuale Ho mobile inizia l’anno nuovo nel migliore dei modi lanciando in commercio tre fantastiche offerte telefoniche. Tutti coloro alla ricerca di una tariffa telefonica super low cost e vantaggiosa possono prendere in considerazione una delle offerte dedicate in base alla provenienza del gestore.

Ho 5.99

Per tutti i consumatori con una tariffa attiva targata Iliad, Fastweb, Poste Mobile, Tiscali, Coop voce, Digitel Mobile, Green telecomunicazioni, Lycamobile, Optima Mobile, Carrefour e Welcom Italia possono prendere in considerazione la super offerta denominata Ho 5.99.

L’operatore virtuale ha deciso di abbassare il prezzo mensile di questa offerta da 12,99 Euo a 5,99 Euro per offrire a tutti i consumatori interessati:

70GB di traffico dati;

minuti illimitati;

messaggi illimitati.

Per tutti coloro interessati all’offerta possono attivarla direttamente online sul suo sito ufficiale (www.ho-mobile.it) senza dover pagare nessun costo della spedizione e sostenere soltanto un costo di 0,99 Euro per la SIM e per l’attivazione. Inoltre, prevede anche una prima ricarica di 6,00 Euro di cui 5,99 Euro sono da scalare per il primo rinnovo.

Ho Mobile 8.99

Per tutti i consumatori che provengono da Kena Mobile o Daily Telecom possono prendere in considerazione l’offerta con un rinnovo mensile pari a 8,99 Euro. Possono usufruire di:

50GB di traffico dati;

Minuti illimitati verso tutti i numeri;

Messaggi illimitati verso tutti i numeri.

Attivandola online il costo della spedizione è a costo zero, ma è necessario sostenere un costo iniziale di 18,99 Euro perché prevede un costo di 9,99 Euro per la SIM e per l’attivazione, e una prima ricarica di 9,00 Euro.

L’offerta per tutti

Infine, l’operatore telefonico virtuale propone la tariffa telefonica con un costo mensile pari a 12,99 Euro per qualsiasi consumatore indipendentemente dalla sua provenienza. Coloro interessati possono soffrire di:

50GB di traffico dati;

Chiamate illimitate;

Minuti illimitati.

Per l’attivazione è necessario sostenere un costo iniziale per la SIM pari a 9,99 Euro e una prima ricarica di 13,00 Euro di cui 12,99 Euro sono da scalare per il primo rinnovo mensile.