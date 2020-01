Queste settimane invernali ci stano dimostrano che essere clienti di TIM in alcuni casi può essere davvero molto conveniente. Il gestore italiano è sempre impegnato nel voler offrire al suo bacino di clienti le migliori promozioni possibili. Da alcuni mesi a questa parte, il provider offre un’occasione davvero speciale a chi vuole acquistare uno dei recenti iPhone 11.

TIM, acquistare un iPhone è conveniente grazie al “bonus permuta”

L’iniziativa legata all’acquisto degli smartphone di nuova generazione Apple è ancora attiva. Il provider italiano garantisce a tutti i clienti la possibilità di mettere le mani su un iPhone 11 con un costo scontato in nome del famoso bonus permuta.

Gli utenti TIM che si impegnano ad acquistare un iPhone 11 – è indifferente in quale delle tre diverse varianti – e che, in maniera contestuale, consegneranno un dispositivo Apple datato in negozio, potranno ricevere uno sconto cash dal valore massimo di 370 euro.

Ci sono, ad esempio, tre casi da segnalare. I nuovi acquirenti di iPhone 11 potranno ricevere lo sconto massimo di 370 euro se si impegnano a riciclare il loro vecchio iPhone XS da 64 Giga. Ci saranno, al tempo stesso, 265 euro di sconto per chi porta in negozio il suo iPhone X con 64 Giga di memoria. Avranno 150 euro di bonus i clienti che portano in pemua un iPhone 8 da 64 Giga.

Alcune piccole condizioni da rispettare. Con le permute, dato che si è nel mercato dell’usato, è possibile anche un rifiuto nella consegna dei dispositivi da parte del gestore se questi non sono in buone condizioni o presentano malfunzionamenti. Possono accedere allo sconto coloro che acquistano iPhone 11 in unica soluzione o a rate.