Anche questo mese le tariffe Passa a Wind disponibili per i nuovi clienti continuano ad essere numerose e tutte decisamente convenienti e ricche di contenuti. Alcune offerte sono state recentemente modificate dal gestore che ha incluso maggiori quantità di traffico dati pur mantenendo invariato il costo mensile da sostenere per il rinnovo. E’ questo il caso della straordinaria All Inclusive Young Limited Edition, rivolta però soltanto ai clienti under 30. Continua ad essere disponibile per tutti i nuovi clienti anche la promozione Passa a Wind All Digital 40, attivabile soltanto online da tutti gli utenti interessati ad acquistare una nuova SIM, effettuando o meno il trasferimento del numero.

Passa a Wind: ecco le migliori tariffe dedicate ai nuovi clienti!

Il listino tariffe Passa a Wind presenta una vasta scelta ma qui ci soffermiamo in particolar modo su le due migliori tariffe del gestore. La prima è la Wind All Inclusive Young Easy Pay Limited Edition, rivolta ai clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni già clienti Wind o che procedono con l’acquisto di una nuova SIM tramite i punti vendita del gestore. La promozione permette di ottenere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati in 4.5G

I nuovi clienti possono ottenerla sostenendo una spesa mensile di soli 11,99 euro, da saldare necessariamente tramite carta di credito o conto corrente, oppure tramite una carta conto abilitata.

La seconda promozione a cui facciamo riferimento è l’eccezionale Wind All Digital 40, la quale, disponibile ormai da diversi mesi, continua ancora ad attirare l’attenzione dei nuovi clienti che possono ottenerla semplicemente acquistando la nuova SIM online. La tariffa non prevede costi di attivazione e ogni mese richiede un costo di rinnovo di soli 14,99 euro e permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

40 GB di traffico dati in 4.5G

I clienti che desiderano ritirare la SIM presso uno dei punti vendita possono effettuare l’ordine online e poi sostenere una spesa extra di 4,99 euro.