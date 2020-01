Nel corso delle ultime ore l’azienda cinese Oppo ha presentato in veste ufficiale per il mercato indiano il nuovo smartphone medio di gamma Oppo F15, il quale sembra essere in sostanza la versione globale dello scorso Oppo A91 presentato per il mercato cinese diversi mesi fa.

Oppo F15 ufficiale: SoC MediaTek e quad camera posteriore

Ecco quindi il nuovo mid-range a marchio Oppo, uno smartphone che ricorda moltissimo il precedente Oppo A91, dato che con esso condivide sia il design sia alcune caratteristiche principali. Sotto al cofano, ad esempio, batte il processore MediaTek Helio P70, un SoC con processo produttivo a 12 nm accoppiato qui con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno.

Il comparto fotografico è invece affidato a una quad camera posteriore. Come sensore fotografico principale abbiamo un sensore da 48 megapixel con una apertura focale pari a f/1.7. Quest’ultimo è accompagnato da un sensore grandangolare da 8 megapixel con una apertura di 120 gradi e da due sensori da 2 megapixel ciascuno. Di seguito vi riassumiamo il resto delle specifiche tecniche del dispositivo.

Oppo F15 – scheda tecnica

Display AMOLED da 6.4 pollici in risoluzione FullHD+ con notch a goccia e vetro protettivo Corning Gorilla Glass 5

Processore Octa Core MediaTek Helio P70

GPU ARM Mali-G72 MP3 da 900MHz

Memoria: 8 GB di RAM LPPDDR4x con 128 GB di storage interno espandibili fino a 256 GB tramite microSD

Sistema operativo Android 9 Pie con interfaccia utente ColorOS 6.1

Quad camera posteriore da 48+8+2+2 megapixel

Fotocamera frontale da 16 megapixel con apertura focale pari a f/2.0

Dimensioni: 160.2×73.3×7.9 mm

Peso: 172 g

Connettività: WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS/GLONASS, USB Type-C, jack audio, radio FM, supporto dual sim con triplo slot per scheda microSD, sensore biometrico in-display

Batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida VOOC 3.0 da 30W

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Oppo F15 sarà disponibile all’acquisto in India nelle colorazioni Lightening Black e Unicorn White a partire dal prossimo 24 gennaio ad un prezzo di circa 252€ al cambio attuale.