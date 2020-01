Torniamo ancora una volta a parlare dell’attesissimo Huawei P40, top di gamma che dovrebbe essere lanciato durante questo nuovo anno, anche se l’azienda ancora non si è sbilanciata proponendo una data.

Lo smartphone in questione è tornato protagonista degli ultimi rumor grazie ad un nuovo render molto più dettagliato del precedente, condiviso in esclusiva dal sito 91mobiles. Scopriamo insieme i nuovi dettagli.

Huawei P40 nuovi dettagli sono finalmente arrivati

L’immagine presente nel nuovo render permette di chiarire alcuni dettagli poco chiari fino ad ora. Abbiamo infatti notato come la variante standard di Huawei P40 sarà equipaggiata da 3 fotocamere posteriori, in linea con gli ultimi aggiornamenti, ma allo stesso tempo che smentiscono i precedenti render che indicavano la presenza di 4 sensori.

Sono arrivate conferme anche per la parte anteriore, dove non è possibile non vedere l’ampio foro che ospita ben 2 fotocamere. Il render ci fornisce anche un altro dettaglio, la forma del Flash LED è molto più allungata e non circolare. Guardando lo smartphone da un altro lato, notiamo quanto sia sporgente il modulo fotocamera posteriore e anticipa anche la posizione della cassa principale e del connettore USB Type-C.

Un’assenza molto importante è quella del jack audio da 3.5 mm, il quale era invece presente sul modello precedente, Huawei P30. Sembrerebbe quindi che anche l’azienda cinese stia adeguando questo trend a tutta la sua serie di top di gamma. Vi vogliamo infine ricordare che, il dispositivo dovrebbe montare un display AMOLED di una dimensione compresa tra i 6.1 e i 6.1 pollici e un processore Kirin 990 con Android 10 e interfaccia EMUI 10. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire maggiori dettagli.