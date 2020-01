Recentemente Bitdefender, un software di controllo antivirus, ha scoperto una serie di applicazioni per smartphone con sistema operativo Android, che sconsigliano agli utenti di Google Play, di scaricare. Fortunatamente non parliamo di app che rubano i dati o attaccano gli utenti, ma di un tipo di app che invade letteralmente gli smartphone di pubblicità, nascondendosi per impedire agli utenti di disinstallarla

Quali sono queste 17 app e cosa fanno

Il fastidio più grande che questo tipo di app arreca è senza dubbio la continua comparsa di banner sul proprio smartphone, anche quando queste app non sono in uso e si sta utilizzando qualche altra app. Questo avviene solitamente quattro ore dopo l’installazione sul dispositivo, mentre 48 ore dopo suddivide il proprio codice in più file di risorse e fa in modo da far sparire l’icona, complicando ulteriormente la modalità di disinstallazione. Fortunatamente queste app sono state rimosse da Google Play per evitare che continuino ad arrecare disagi agli utenti, dato che purtroppo, sono stati stimati più di 550.000 download totali sullo store. Il punto è che molte di queste app, oltre a essere invasive, svolgono realmente le funzioni promesse, come giochi e utilità per lo smartphone, pertanto Google non è stato in grado di rilevarle subito. Bitdefender ha reso disponibile sul suo sito la lista di queste app riportate qui sotto:

Car Racing 2019 di Racing 3D Game

di Racing 3D Game 4K Wallpaper di Ames

di Ames Backgrounds 4K HD di wixi

di wixi QR Code Reader & Barcode Scanner Pro di Ames

di Ames File Manager Pro – Manager SD Card/Explorer di Ames

di Ames VMOWO City: Speed Racing 3D di vmowo

di vmowo Barcode Scanner di redads

di redads Screen Stream Mirroring di Amanote

di Amanote QR Code – Scan & Read a Barcode di Mob Net

di Mob Net Period Tracker – Cycle Ovulation Women’s di Ames

di Ames QR & Barcode Scan Reader di amanozi

di amanozi Wallpapers 4K, Backgrounds HD di amanozi

di amanozi Transfer Data Smart di Amanote

di Amanote Explorer File Manager di amanozi

di amanozi Today Weather Radar di Amanote

di Amanote : Big Fish Frenzy di Mob Net

di Mob Net Clock LED di Maint

Se tra queste app ne riconoscete qualcuna in vostro possesso, vi consigliamo vivamente di liberarvene al più presto.