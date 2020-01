Il 2020 sarà un anno molto importante per il mondo videoludico. Si aspetta con ansia l’uscita della nuova generazione di console, PlayStation 5 e Xbox Serie X, che a fine anno catalizzeranno la scena. Tuttavia le console hanno bisogno di titolo da giocare e sotto questo punto di vista il più atteso è GTA 6.

Il nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto è atteso proprio come uno dei titoli pronti per il debutto della nuova generazione di console, ma al momento non c’è la certezza. Infatti i rumor sul gioco di Rockstar Games sono molto limitati e ogni nuova indiscrezione non trova una conferma ufficiale.

Tuttavia, in queste ore la catena di videogiochi austriaca Gameware ha sorpreso tutti. Come è possibile vedere sul sito ufficiale della catena, GTA 6 è già disponibile per il pre-ordine in due versioni distinte. La versione base è disponibile al prezzo di 59,99 euro mentre la versione D1 Edition è venduta al prezzo di 69,99 euro. In questa variante saranno inclusi anche dei bonus non meglio specificati.

Il 2020 sembra l’anno di lancio di GTA 6

Nel catalogo di Gameware, GTA 6 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC. L’immagine di copertina del titolo non sembra essere quella definitiva ma semplicemente una provvisoria. Inoltre mancano tutte gli eventuali riferimenti ad esclusione della classificazione PEGI 18+ in quanto la versione Europea non avrà censure di alcun tipo.

In attesa di conferme ufficiali da parte di Rockstar Games, bisogna prendere tutte queste informazioni con le pinze. Infatti, tutte queste informazioni potrebbero essere semplicemente dei dati precompilati basandosi sui capitoli precedenti. Tuttavia, qualche mese fa proprio i ragazzi di Gameware anticiparono con successo la copertina e la data di lancio di NFS Heat. Non resta che attendere ulteriori sviluppi per saperne di più su GTA 6 e la sua storia.